Venga La Alegría | Programa 21 de enero 2026 Parte 2 | Coque Muñiz revela cuántos kilos ha bajado, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de enero 2026, parte 2: Captan a Luis Miguel y Paloma Cuevas en un restaurante de Madrid, Coque Muñiz habla de su estado de salud y revela cuántos kilos ha perdido, Isabel Lascurain enciende las alarmas tras aparecer con oxígeno, la labor de A Quien Corresponda en el Estado de México, lo mejor del Exatlón, y lo que La Productora Dijo. Además, las confesiones de nuestros conductores sobre la ‘friend zone’, jugamos Líneas Cruzadas, Sin Palabras, Inflitra2 y ¿Te Cae?. ¡Venga La Alegría!