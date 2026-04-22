Venga La Alegría | Programa 22 de abril 2026 Parte 2 | La evolución de los peinados, ganador del Sin Palabras y lo mejor de Exatlón México
Disfruta de los mejores juegos de Venga La Alegría y de las mejores noticias de la Zona de Espectáculos, una famosa se suma a la fila de las defensoras de Ángela Aguilar.
Es mitad de semana y ya tenemos ganador del Sin Palabras. Los conductores platicaron sobre sus experiencias al a veces tomar el rol de cuidadores de los padres cuando ellos son mayores. Pasamos un rato increíble en la sección “La productora dijo”, donde se revelaron grandes cosas.