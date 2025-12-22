Venga La Alegría | Programa 22 de diciembre Parte 1 | El último concierto de Bad Bunny en México, el Sin Palabras y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de diciembre 2025, parte 1: Todo lo que debes saber del último concierto de Bad Bunny en México, lo que prepara Yuri para celebrar tres décadas de feliz matrimonio y lo que Jack Black y Paul Rudd confesaron de la nueva versión de ‘Anaconda’. Además, el Sin Palabras con caja misteriosa, la pasarela metálica y glamorosa con diseños navideños, la receta de Rahmar, las mejores ideas para envolver tus regalos navideños y mucho más.