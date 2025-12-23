Venga La Alegría | Programa 23 de diciembre Parte 1 | Los que se casaron y los que se divorciaron en 2025 y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de diciembre 2025, parte 1: Mariana Seoane, Ivonne Montero, Ceci de la Cueva, Erik Hayser y Jorge Losa, revelaron varios secretos navideños; el recuento de los que se casaron y de los que se divorciaron en 2025, lo que dijo Aranza de los ‘migajeros’ y los mejores juegos. Además, la pasarela de vestidos navideños para niñas, la pasarela de perrhijos con diseños navideños, cómo enfrentar las ausencias en Navidad y mucho más.