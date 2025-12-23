Venga La Alegría | Programa 23 de diciembre Parte 2 | Los ‘trapitos al sol’ que salieron en el Festivus, el Sin Palabras y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de diciembre 2025, parte 2: Los que retaron con sus mejores pasos de baile al Capi, los conocimientos salieron a flote en el Ultimátum, todas las emociones del Sin Palabras, la hilarante Carrera de Botargas, todos los ‘trapitos al sol’ que salieron en el Festivus y el sorteo para el intercambio navideño.