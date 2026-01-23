Venga La Alegría | Programa 23 de enero 2026 Parte 1 | José Eduardo Derbez defiende a Aitana ante las críticas, la pasarela con moda urbana y body paint y mucha diversión

José Eduardo Derbez alza la voz por su hermana Aitana, Angelique Boyer reacciona al reencuentro de Anahí y Poncho Herrera, el debut de Gala Montes en Malinche, la celebración de los 30 años de Ventaneando, todo sobre el Día Internacional de la Libertad, la reacción de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh sobre lo de Julio Iglesias, lo que responde Lisset al hijo de Juan Gabriel y el Challenge. Además, la receta a la parrilla de Rahmar, las reacciones al nuevo look de Ernesto D’Alessio, la defensa de Merle Uribe a Marcela Rubiales por lo de Emiliano Aguilar, jugamos 5 x 3 y Coordenadas; la pasarela de moda urbana con body paint, el reportaje de Lorena Della. ¡Venga La Alegría!