Venga La Alegría | Programa 23 de enero 2026 Parte 2 | ¡Todo lo que se dijeron los conductores en El Desahogo y mucho más!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de enero 2026, parte 2: La reunión de Yolanda Andrade con sus amigas, El Malilla y ‘El Canelo’ en la semana de la moda en París, la gira que cancelaron Josi Cuen y Jorge Medina en Estados Unidos y lo mejor del Exatlón. También jugamos Guerra de Palabras y Sin Palabras. Además, el reportaje de Víctor Landeros, Sergio Sepúlveda respondió en Los Niños Preguntan, cantamos con Alele, los conductores sacaron sus ‘trapitos al sol’ en El Desahogo y todo lo que vivimos en el Desafío VLA.