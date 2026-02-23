Venga La Alegría | Programa 23 de febrero 2026 Parte 1 | La euforia provocada por Ninel Conde en el aeropuerto de la CDMX, los infieles que ‘ventiló' la numerología y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de febrero 2026, parte 1: Julio César Chávez y Maribel Guardia aclaran los chismes, la euforia que provocó Ninel Conde en el aeropuerto de la CDMX, el homenaje a Daniel Bisogno en el Tenorio Cómico, las opciones de la ciencia para embarazarse después de los 40, la receta del día, la semblanza de Willie Colón, la propuesta de matrimonio en el concierto de Grupo Exterminador y la pasarela de Ponte Bonita con opciones frescas para la temporada de calor. Además, Sergio Sepúlveda explica Con Peras y Manzanas sobre el abatimiento de ‘El Mencho’, el reportaje de Víctor Landeros, el resumen del Exatlón, la numerología ‘ventiló' a los infieles y la información sobre el caso de Livia Brito. ¡Venga La Alegría!