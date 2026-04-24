Venga La Alegría | Programa 24 de abril 2026 Parte 1 | Actualización sobre Ángela y Nodal, último adiós a Lucha Moreno y cocinamos berenjenas asadas

Todo sobre la presentación de Cazzu en Chicago, donde triunfó con sus más grandes éxitos, mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran en plena polémica por su supuesta separación. En Ponte Bonita conocimos uno de los mejores tratamientos para cuidar la piel sin ser invasivos con ella. Cocinamos unas deliciosas berenjenas a la parrilla acompañadas de queso cottage.