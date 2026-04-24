Venga La Alegría | Programa 24 de abril 2026 Parte 1 | Actualización sobre Ángela y Nodal, último adiós a Lucha Moreno y cocinamos berenjenas asadas
¡Bomba en el espectáculo! Kunno sube foto con Ángela y Nodal ¿nunca hubo separación? y Dagna Mata en exclusiva para Venga La Alegría expone que aún no le ha pagado el equipo de Christian por su trabajo en el video musical “Un vals”.
Todo sobre la presentación de Cazzu en Chicago, donde triunfó con sus más grandes éxitos, mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran en plena polémica por su supuesta separación. En Ponte Bonita conocimos uno de los mejores tratamientos para cuidar la piel sin ser invasivos con ella. Cocinamos unas deliciosas berenjenas a la parrilla acompañadas de queso cottage.