Venga La Alegría | Programa 24 de abril 2026 Parte 2 | Gran inicio de Miss Alegría y las polémicas del Sin Palabras
Disfruta de la parte 2 del programa completo de Venga La Alegría donde conocimos a las 12 participantes de Miss Alegría, quienes nos sorprendieron en el estreno del reality.
Final de viernes en el Sin Palabras, donde a pesar de ya tener un ganador del mes, los conductores se esforzaron para no perder puntos. Disfruta de todo lo que se vivió en Miss Alegría y conoce un poco más de las participantes que estarán en esta temporada del reality.