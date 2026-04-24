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Venga La Alegría | Programa 24 de abril 2026 Parte 2 | Gran inicio de Miss Alegría y las polémicas del Sin Palabras

Disfruta de la parte 2 del programa completo de Venga La Alegría donde conocimos a las 12 participantes de Miss Alegría, quienes nos sorprendieron en el estreno del reality.

Final de viernes en el Sin Palabras, donde a pesar de ya tener un ganador del mes, los conductores se esforzaron para no perder puntos. Disfruta de todo lo que se vivió en Miss Alegría y conoce un poco más de las participantes que estarán en esta temporada del reality.

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