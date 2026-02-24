Venga La Alegría | Programa 24 de febrero 2026 Parte 1 | Recientes declaraciones de Livia Brito, la controvertida revelación de Alejandra Ávalos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de febrero 2026, parte 1: Las recientes declaraciones de Livia Brito en los juzgados del Reclusorio Sur, la reacción de Enrique Guzmán sobre la demanda de Frida Sofía, lo que reveló Mauricio Castillo sobre Adal Ramones y Enrollados; Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas el desfile planetario y el frente frío 37; César Bono habló de su estado de salud y de el heredero de Juan Gabriel, todo sobre la cirugía astral y la receta del día. Además, Alejandra Ávalos reveló que fue ‘rifada’ en un palenque, tratamientos efectivos para la piel, consejos para el mantenimiento del automóvil, el resumen del Exatlón, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos ¿Qué es eso? ¡Venga La Alegría!