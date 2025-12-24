Venga La Alegría | Programa 24 de diciembre Parte 2 | ¡Las voces de La Academia VLA nos regalaron un temazo navideño!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de diciembre 2025, parte 2: La triste confesión de Manuel Alejandro, transformamos lo negativo en algo positivo con Santa; jugamos Qué es eso, Grítame el Objeto y por supuesto, El Sin Palabras. ¡Ojo al cierre espectacular con las voces de La Academia VLA!