Venga La Alegría | Programa 24 de diciembre Parte 2 | ¡Las voces de La Academia VLA nos regalaron un temazo navideño!

La triste confesión de Manuel Alejandro, transformamos lo negativo en algo positivo con Santa, el Sin Palabras y más. ¡Ojo al cierre espectacular con las voces de La Academia VLA!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de diciembre 2025, parte 2: La triste confesión de Manuel Alejandro, transformamos lo negativo en algo positivo con Santa; jugamos Qué es eso, Grítame el Objeto y por supuesto, El Sin Palabras. ¡Ojo al cierre espectacular con las voces de La Academia VLA!

