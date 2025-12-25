Venga La Alegría | Programa 25 de diciembre Parte 1 | ¡El recalentado navideño de VLA!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de diciembre 2025, parte 1: Romina Mircoli y Sheyla recuerdan a Dulce en su aniversario luctuoso, Leonardo de Lozanne y Mauricio Castillo compartieron detalles sobe la Navidad en casa y Omar Chaparro reflexionó sobre la salud mental. Además, consejos para aprovechar lo mejor del 2026 con numerología, la pasarela de ropa deportiva, la receta de panqué de naranja que nos compartió Rafa Polinesio, el lanza confeti para año nuevo y mucho más.