Venga La Alegría | Programa 25 de febrero 2026 Parte 1 | Cómo inicio el reciente agarrón de Nodal y Cazzu, los brotes de sarampión y tuberculosis y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de febrero 2026, parte 1: El tremendo agarrón de Nodal con Cazzu por “Rosita”, lo nuevo de Rauw Alejandro; lo que debes saber de los brotes de sarampión y tuberculosis y la vacuna del VPH; los millones que podría pagar Imelda Tuñón a José Manuel Figueroa por las polémicas declaraciones, Ernesto Zepeda desmiente a Livia Brito y la pasarela con moda curvy. Además, la reflexión de Sergio Sepúlveda con Peras y Manzanas sobre las reacciones del abatimiento de ‘El Mencho’, el reportaje de Tabata Jalil y jugamos Líneas Cruzadas. ¡Venga La Alegría!