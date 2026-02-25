Venga La Alegría | Programa 25 de febrero 2026 Parte 2 | El escándalo en la familia de Karol G, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de febrero 2026, parte 2: El escándalo en la familia de Karol G, los elogios de Paola Núñez hacia Eiza González, el resumen del Exatlón, recordamos la evolución de la fotografía, las inesperadas confesiones de nuestras conductoras en El Club de los Corazones Rotos y la obra de A Quien Corresponda. También celebramos un aniversario más de la Arena CDMX y Sara Angel nos cantó “Hoy te saco DMV”. Además, jugamos La Productora Dijo, Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!