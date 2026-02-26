Venga La Alegría | Programa 26 de febrero 2026 Parte 1 | Rauw Alejandro y Jhayco explican su versión de “Rosita”, ‘Lady Cerda’ y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de febrero 2026, parte 1: El intento de reconciliación de Rauw Alejandro con Cazzu después de “Rosita” y el mensaje de Jhayco, la orden de restricción que interpuso Gaby Platas a Paco de la O, Vanessa Bauche gana conflictos legales a Pascacio López, el último adiós a Héctor Zamorano; Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas lo de ‘Lady Cerda’ y lo del pequeño Henry, víctima de ataque con bomba molotov; las reacciones de Coque Muñiz a los recientes escándalos de Nodal y Cazzu y Cecilio López nos enseñó a hacer manualidades de silicón para el hogar. Además, la receta del día, lo que reveló Cristián de la Fuente tras el supuesto conflicto con Arturo Carmona, lo que confesaron Lidia Ávila y Óscar Schwebel tras las presentaciones de OV7; el cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza y las dudas que respondieron los médicos especialistas en Consulta a la Mano. ¡Venga La Alegría!