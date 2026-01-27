Venga La Alegría | Programa 27 de enero 2026 Parte 2 | La entrevista a Jason Momoa y Dave Bautista y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de enero 2026, parte 2: La entrevista de ‘El Capi’ a Jason Momoa y Dave Bautista, lo mejor del Exatlón y Nanda Rocha bailó en Gánale al Capi. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Retos de VLA. También, los consejos de la sexóloga para recuperar la pasión con tu pareja. ¡Venga La Alegría!