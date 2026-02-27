Venga La Alegría | Programa 27 de febrero 2026 Parte 1 | Defienden a Carmen Salinas de presuntas actividades satánicas, las afectaciones del concierto de Shakira en CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de febrero 2026, parte 1: Nietos de Carmen Salinas la defienden tras supuestas prácticas satánicas, Sandra Echeverría denuncia estafa millonaria, Cynthia Klitbo defiende la memoria de Carmen Salinas, Matías Novoa regresa a México sin Michelle Renaud, aprendimos a hacer palomitas de sabores, bailamos con El Challenge y la receta del día. Además, el hijo de Paulina Rubio declara que prefiere vivir con su papá, una pasarela de cosplay; y la explicación Con Peras y Manzanas de la actualización de Henry, los ladrones expuestos en Aragón, los cierres viales y horarios de transporte público por el concierto de Shakira en CDMX. También el reportaje de Víctor Landeros y jugamos 5 X 3. ¡Venga La Alegría!