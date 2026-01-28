Venga La Alegría | Programa 28 de enero 2026 Parte 2 | El mensaje de Olivia Collins a Ime Tuñón, la música de Axel Muñiz y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de enero 2026, parte 2: Las fuertes declaraciones de Olivia Collins hacia Imelda Tuñón defendiendo a Maribel Guardia, los supuestos herederos de Silvia Pinal, la obra de A Quien Corresponda y el resumen más completo de Exatlón. Además, jugamos La Productora Dijo, Líneas Cruzadas, Sin Palabras y ¿Te Cae? También, lo que confesaron las conductoras en El Club de los Corazones Rotos y la música de Axel Muñiz. ¡Venga La Alegría!