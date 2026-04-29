Venga La Alegría | Programa 29 de abril 2026 Parte 1 | Noticias de famosos, receta chileajo de cerdo, astrología y peinados locos para el Día del Niño
Vamos calentando motores para el Día del Niño, es por eso que disfrutamos de una pasarela con ideas de peinados locos combinados con outfits del uno. El chef Rahmar nos cocinó chileajo de cerdo y te enseña la receta paso a paso. Sergio Sepúlveda nos habla sobre un famoso reto que se ha hecho viral en las escuelas y puede tener consecuencias legales.