Venga La Alegría | Programa 29 de enero 2026 Parte 1 | La ‘cachetada con guante blanco’ de Maribel Guardia a Imelda Tuñón, el zafarrancho que se armó con la llegada de Yandel a la CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de enero 2026, parte 1: La ‘cachetada con guante blanco’ de Maribel Guardia a Imelda Tuñón, Marco Chacón habla de la pensión y el dinero de José Julián y el abogado de los Figueroa explica detalles de la herencia de Joan Sebastian. Además, todo sobre el Mega Reciclatrón del 29 y 30 de enero, las mexicanas que rompieron un récord cruzando el Atlántico, la discriminación que sufrió Montserrat Oliver en Estados Unidos y el mejor regalo para este 14 de febrero. También, la receta del día, el cambio físico de Eduin Caz, el zafarrancho que se armó con la llegada de Yandel a la CDMX, El Escuadrón de la Belleza y las respuestas de Consulta a la Mano. ¡Venga La Alegría!