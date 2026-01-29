Venga La Alegría | Programa 29 de enero 2026 Parte 2 | Lo que contó Nora Salinas de su nuevo libro, celebramos el Día del Rompecabezas y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de enero 2026, parte 2: Lo que vive Ingrid Martz con su divorcio, el elenco de ‘Sobriedad, me estás matando’ reveló detalles de la película y lo mejor del Exatlón. Además, jugamos Desconectados, El Reto y Sin Palabras. También, Nora Salinas presentó su libro ‘Las Cascadas de mis Ojos’, conocimos a los gemelos secretos de nuestros conductores, lo que debes saber sobre el Día de La Candelaria y celebramos el Día del Rompecabezas. ¡Venga La Alegría!