Venga La Alegría | Programa 3 de febrero 2026 Parte 2 | Los imperdibles pasos de Kim Shantal en Gánale a Kristal y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de febrero 2026, parte 2: El retiro de Juan Ferrara, el innovador concierto de Yandel, el resumen del Exatlón, Kim Shantal sacó los ‘prohibidos’ en Gánale a Kristal y se lució en Ultimátum. Además, todas las emociones del Sin Palabras, Los Récords de VLA, el reportaje de Víctor Landeros y la charla con la sexóloga Ana Franco en Mesa de Sexo. ¡Venga La Alegría!