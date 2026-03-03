Venga La Alegría | Programa 3 de marzo 2026 Parte 2 | Alberto Pedraza, Alexa Zuart y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de marzo 2026, parte 2: Alberto Pedraza sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi, Margarita McKenzie destapó a Alexa Zuart como parte del equipo de El Canal del Mundial y la imperdible charla con la sexóloga Ana Franco sobre la falta de interés en la intimidad. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!