Venga La Alegría | Programa 30 de enero 2026 Parte 1 | Recordamos al productor Pedro Torres, el mensaje de Carlos Trejo a Alfredo Adame y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de enero 2026, parte 1: Lo que se sabe del fallecimiento del productor Pedro Torres, Sylvia Pasquel revela los errores en el testamento de Silvia Pinal, los polémicos mensajes de Carlos Trejo a Alfredo Adame, la decisión radical que advierte José Emilio Fernández, el comunicado sobre el pago de impuestos de Grupo Salinas, Nicolás Buenfil habla de la relación que lleva con su padre Ernesto Zedillo Jr. y el Challenge. Además, la receta del día, los preparativos de boda de Leonardo García y Flaminia Villagrán, conmemoramos el Día de la No Violencia en las Escuelas, la pasarela de calcetas y el reportaje de Víctor Landeros. También, jugamos 5 x 3 y Coordenadas. ¡Venga La Alegría!