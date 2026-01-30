Venga La Alegría | Programa 30 de enero 2026 Parte 2 | Abogados de Alicia Villarreal presentan su renuncia, los mejores juegos y mucha diversión
Los abogados de Alicia Villarreal presentan su renuncia, Plutarco Haza habla de la posibilidad de trabajar junto a Ludwika Paleta, la carrera de lomitos en Huellitas de Amor. Además, el Sin Palabras y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de enero 2026, parte 2: Los abogados de Alicia Villarreal presentan su renuncia, Malillany Marín comparte cómo fue la relación que tuvo con Cristian Castro 13 años atrás, Plutarco Haza habla de la posibilidad de trabajar junto a Ludwika Paleta, lo mejor del Exatlón, el reportaje de Víctor Landeros, Sergio Sepúlveda contestó lo que Los Niños Preguntan y la carrera de lomitos en Huellitas de Amor. Además, el reporte de la Ciudad Destrampada, Guerra de palabras, Sin Palabras y el Desafío VLA. ¡Venga La Alegría!