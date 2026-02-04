Venga La Alegría | Programa 4 de febrero 2026 Parte 1 | La explicación de Imelda Tuñón al polémico video, la charla con Nick Vujicic

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de febrero 2026, parte 1: Imelda Tuñón explica el origen del video donde se observa golpeándose y le responde a Marco Chacón, la misa del adiós a Pedro Torres, conmemoramos el Día Mundial del Cáncer, los estudiantes poblanos que lanzaron un satélite al espacio, realizan el primer trasplante de rostro, el nuevo romance de Lis Vega y Ryan Hoffman y los experimentos de Inter ¿Neta?. Además, la labor de A Quien Corresponda con Alushe, la receta del día, un efectivo tratamiento para quitar las várices, la charla con Nick Vujicic y la carta de Ricky Martin a Bad Bunny. ¡Venga La Alegría!