Venga La Alegría | Programa 5 de febrero 2026 Parte 2 | El polémico mensaje de Eduardo Verástegui sobre Bad Bunny, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de febrero 2026, parte 2: Lo que reveló Carlos Rivera sobre su próximo concierto en CDMX, el nuevo y polémico mensaje de Eduardo Verástegui sobre el trabajo de Bad Bunny, el resumen más completo del Exatlón, los reportajes de Víctor Landeros, el bebé recién nacido de Michelle Renaud y Matías Novoa, la música de Gilberto Gless y el impactante caso de Patricia Valenzuela. Además, jugamos Desconectados, El Reto, Sin Palabras y La Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!