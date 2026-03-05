Venga La Alegría | Programa 5 de marzo 2026 Parte 1 | El mural de Carlos Rivera, el desnudo artístico de Anette Michel y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de marzo 2026, parte 1: El abogado de José Manuel Figueroa explica la denuncia contra Imelda Tuñón, Carlos Rivera estrena álbum y mural en Garibaldi; el enfermero del IMSS que canta a los pacientes, el destino del perro que mordió a una niña y el niño víctima de fraude. Además, el desnudo artístico de Anette Michel, cómo hacer un estuche reciclado, la receta del día, el arresto de Britney Spears, un cambió más de El Escuadrón de la Belleza, la importancia de fomentar la creatividad en niños y jugamos Código Secreto. ¡Venga La Alegría!