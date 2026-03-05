Venga La Alegría | Programa 5 de marzo 2026 Parte 2 | La polémica del vocalista de Los Recoditos, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de marzo 2026, parte 2: Vocalista de Los Recoditos es acusado de violencia por su pareja, Verónica del Castillo habla de su hermana Kate y la detención del famoso capo mexicano, Violeta Isfel defiende a Maribel Guardia de las controversias con Imelda Tuñón, el resumen del Exatlón, el reportaje de Tabata Jalil sobre la FUTEJE, la música de Reyna y José y el reportaje de Víctor Landeros sobre la cochinita pibil. Además, jugamos Desconectados, El Reto, El Sin Palabras, Trivia Espectacular y ¿Qué es Eso? ¡Venga La Alegría!