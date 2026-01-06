Venga La Alegría | Programa 6 de enero 2026 Parte 1 | La visita de los Reyes Magos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de enero 2026, parte 1: El cumpleaños 62 de Yuri, la visita de Christian Chávez a una playa nudista, lo del motociclista atropellado en Iztapalapa, lo último sobre Nicolás Maduro en Estados Unidos, los consejos de primeros auxilios, el banderazo del Juguetón 2026 y la receta del día. Además, los nuevos retos de Adianez Hernández, las remembranzas a Daniel Bisogno, el ritual para atraer cosas positivas, la visita de los Reyes Magos, la pasarela de reyes y reinas y los Juegos de VLA.