Venga La Alegría | Programa 6 de febrero 2026 Parte 1 | El brote de sarampión en Jalisco, la actualización del caso Imelda Tuñón y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de febrero 2026, parte 1: Toda la polémica de Imelda Tuñón, José Manuel Figueroa, Maribel Guardia y Marco Chacón; las fuertes declaraciones de Nagibe Abbud, lo que compartió Mijares sobre sus hijos y su divorcio, lo que debes saber sobre los peligros para los niños en el internet, todo sobre el brote de sarampión y las declaraciones de la sobrina de Maribel Guardia. Además, El Challenge, la receta del día, lo que reveló Yolanda Andrade sobre su ‘madrina’, la pasarela con vestidos de época estilo ‘Carlota’, el reportaje de Víctor Landeros, los hilarantes castings para Rapunzel y mucha diversión con el 5 X 3. ¡Venga La Alegría!