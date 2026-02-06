Venga La Alegría | Programa 6 de febrero 2026 Parte 2 | ¡Carrera de lomitos en adopción, los mejores juegos y más!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de febrero 2026, parte 2: Calibre 50 aplaude el discurso de Bad Bunny sobre los latinos en Estados Unidos, el dueto de Máximo Grado con Thalía, el resumen del Exatlón, los reportajes de Víctor Landeros y la carrera de lomitos con perritos del Refugio Camille. Además, jugamos Coordenadas, Guerra de Palabras, Sin Palabras y el Desafío VLA. ¡Venga La Alegría!