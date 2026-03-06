Venga La Alegría | Programa 6 de marzo 2026 Parte 1 | Conmemoramos el 8M y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de marzo 2026, parte 1: La hija de Carmen Salinas no acepta las disculpas de Saskia Niño de Rivera y advierte acciones legales, Niurka explota contra Imelda Tuñón, el vocalista de Los Recoditos rompe el silencio tras las acusaciones de violencia, el Challenge, la charla sobre el 8M y la doble de Belinda, Además, Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas lo de la abuela y la niña que se enfrentaron a un presunto acosador y lo que debes saber sobre la marcha del 8M. También, vimos una muestra de pilates reformer, jugamos 5 X 3 y Sergio Sepúlveda contestó los que Los Niños Preguntan. ¡Venga La Alegría!