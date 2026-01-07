Venga La Alegría | Programa 7 de enero 2026 Parte 1 | El recuento del Juguetón 2026, la nueva disposición de separación de basura y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de enero 2026, parte 1: Recordamos a Juan Gabriel conmemorando su natalicio, el cuerpo que encontraron en Iztapalapa, el sepelio del motociclista Roberto, la actualización del caso de Nicolás Maduro en USA, el polémico corrido de La Adictiva y los desafíos de Inter ¿Neta?. Además, la receta del día, las declaraciones de Olivia Collins sobre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, la revelación del nombre del hijo de Uriel Estrada, el recuento del concierto del Juguetón 2026 y las recomendaciones para poner límites sanos. También, el tratamiento infalible para recuperar tu figura, jugamos Infiltra2 y ¿Qué es eso?, todo sobre la Villa Juguetón 2026 y la nueva disposición para separar la basura.