Venga La Alegría | Programa 8 de enero 2026 Parte 1 | El ‘polémico’ cobro de Ernesto D’Alessio a Ari Borovoy, el nuevo show de Juan Gabriel y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de enero 2026, parte 1: El polémico ‘cobro’ de Ernesto D’Alessio a Ari Borovoy, la actualización del caso del motociclista atropellado en CDMX, lo que debes saber del registro de telefonía móvil, los planes de Ana de la Reguera sobre la maternidad, aprendimos a hacer moños y ligas para el cabello, la receta del día y las fuertes declaraciones de Sheyla. Además, preparan un nuevo show con música de Juan Gabriel, el reportaje de Lorena Della, el homenaje a Elvis Presley y el Escuadrón de la Belleza. También las nuevas reglas del Código Secreto, trucos de magia y mucha diversión.