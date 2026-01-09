Venga La Alegría | Programa 9 de enero 2026 Parte 1 | Julio Preciado comparte detalles de su gira del adiós y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de enero 2026, parte 1: Julio Preciado habla de su gira del adiós, Alicia Villarreal y Cibad reaccionan a los rumores del ‘polémico’ préstamo, el caso de la menor que dio a luz en Chiapas, la suspensión en la Línea B del Metro, todo sobre el acopio de árboles de Navidad, la muy polémica declaración del hermano de Jenni Rivera, el imperdible Challenge, la receta del día y el alto que pusieron Stephanie Salas y Humberto Zurita a lo del video de la supuesta pelea. Además, un increíble show de quebradita, jugamos 5 X 3 y Coordenadas, conocimos las tendencias 2026 para el cabello, el reportaje de Lorena Della y todo lo que debes saber sobre el blanqueamiento dental.