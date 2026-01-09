Venga La Alegría | Programa 9 de enero 2026 Parte 2 | Los Niños Preguntan, el Desafío VLA, el Sin Palabras y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de enero 2026, parte 2: La reacción de Chantal Andere sobre el ‘retiro temporal’ de Ana Bárbara, Majo Aguilar reafirma que seguirá cantando con mariachi, la experiencia de Mauricio Islas como creador de contenido y el resumen más completo del Exatlón. Jugamos Guerra de Palabras, Los Juegos de Venga, el Sin Palabras y el Desafío VLA. Además, nos visitó la Voice Band, Sergio Sepúlveda respondió en Los Niños Preguntan, nos asombramos con un imperdible show de Beatbox y mucho más.