Venga La Alegría | Programa 9 de febrero 2026 Parte 1 | Los ecos de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, el fuerte mensaje de Laura Zapata a Imelda Tuñón y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de febrero 2026, parte 1: Todos los detalles de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, Itatí Cantoral brilla en comercial durante el Super Bowl, tips para combatir el chantaje emocional, los presuntos ladrones que de disfrazaron de recolectores de basura, las medidas sanitarias en el EdoMex ante el brote de sarampión, el contundente mensaje de Maribel Guardia sobre la polémica familiar y cómo actuar ante un ataque de epilepsia. Además, la receta del día, el conflicto legal que enfrentaría Livia Brito, el fuerte mensaje de Laura Zapata a Imelda Tuñón, la pasarela de vestidos del Día del Amor y la Amistad, lo mejor del Exatlón, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos Guerra de Palabras. ¡Venga La Alegría!