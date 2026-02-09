Venga La Alegría | Programa 9 de febrero 2026 Parte 2 | Lo de Danna en Harvard, el buzón de quejas de Margarita McKenzie y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de febrero 2026, parte 2: El galardón que recibió Danna en Harvard, Carlos Rivera responde a las críticas por su matrimonio con Cynthia Rodríguez, Victoria Ruffo alza la voz por Maribel Guardia, el reportaje de Víctor Landeros, el buzón de quejas de Margarita McKenzie, las confesiones del No Estoy de Acuerdo, el Sin Palabras, un increíble show de pizzas, jugamos Coordenadas y mucho más. ¡Venga La Alegría!