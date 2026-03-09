Venga La Alegría | Programa 9 de marzo 2026 Parte 2 | Show de Perdedores, duelo de DJ’s y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de marzo 2026, parte 2: Entrevistamos a parte del elenco de Como Agua para Chocolate, conocimos al equipo que llevará toda la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TV Azteca, Kike Mayagoitia rompió en llanto compartiendo una sensible reflexión sobre las madres solteras, el Show de Perdedores al estilo Vaselina, las confesiones del Sí lo he hecho, No lo he hecho y un imperdible duelo de DJ’s con Alfredo Adame y Carmen Campuzano. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!