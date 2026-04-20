Venga La Alegría | Programa 20 de abril 2026 Parte 1 | Pasarela de chamarras, el estado de salud de Bárbara Torres y se hace justicia para Sandra Echeverría

En Zona de Espectáculos: Nazareth “N”, supuesta estafadora, ya fue detenida y Sandra Echeverría ya reaccionó a la noticia. Bárbara Torres sufrió un desmayo en el hotel donde se hospedaba, su equipo de trabajo lanzó un comunicado aclarando su estado de salud. ¿No sabes qué cocinar hoy? Mira la receta que nos trajó el chef Ismael Zhu, unas deliciosas brochetas de pollo.