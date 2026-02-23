¡Se está integrando a la manada! Buenas noticias del pequeño Punch
Tras la explicación del video donde Punch habría sido agredido, por fin el pequeño simio se está integrando a la manada. Y es que habría encontrado protección en otro mono adulto quien lo acogió entre sus brazos. ¡Aquí los detalles!
Tras la explicación del video donde Punch habría sido agredido, por fin el pequeño simio se está integrando a la manada. Y es que habría encontrado protección en otro mono adulto quien lo acogió entre sus brazos y le habría ofrecido compañía y cuidado. Aquí la actualización de la historia del pequeño Punch.