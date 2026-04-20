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¿Dejas ropa en las sillas por días o meses? Esto dice la psicología de ti

El día de hoy la psicóloga Carolina Saracho nos visitó en el foro de Venga La Alegría para hablarnos sobre los problemas que pueden padecer las personas que dejan ropa acumulada en las sillas.

¿Eres de las personas que dejan ropa o cobijas en las sillas? Esto es muy importante, pues puede ser reflejo de un problema interno que probablemente estés reflejando con el desorden, mira el video y checa lo que dice nuestra invitada experta.

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