¿Qué pasará entre Christian Nodal y Ángela Aguilar? Fernando Javier hace una fuerte predicción sobre la cantante

Nuestro vidente de confianza, Fernando Javier nos habla sobre el futuro de varias parejas de famosos; según las predicciones, Ángela Aguilar está buscando embarazarse de Christian Nodal, aunque puede existir una infidelidad por medio de parte del cantante. Mientras que Cazzu y Nodal podrían tener problemas nuevamente por temas económicos. Fernando predijo que la relación entre Cristian Castro y Victoria Kühne puede que sea solo por motivos especiales y no sea duradera, aunque podrían quedar como muy buenos amigos.