¿Qué pasará entre Christian Nodal y Ángela Aguilar? Fernando Javier hace una fuerte predicción sobre la cantante
Fernando Javier es uno de los videntes más importantes de México, ya que ha hecho cientos de predicciones que se han cumplido y el día de hoy nos habla de las parejas más famosas de la farándula.
Nuestro vidente de confianza, Fernando Javier nos habla sobre el futuro de varias parejas de famosos; según las predicciones, Ángela Aguilar está buscando embarazarse de Christian Nodal, aunque puede existir una infidelidad por medio de parte del cantante. Mientras que Cazzu y Nodal podrían tener problemas nuevamente por temas económicos. Fernando predijo que la relación entre Cristian Castro y Victoria Kühne puede que sea solo por motivos especiales y no sea duradera, aunque podrían quedar como muy buenos amigos.