¿Quién es ‘Lady Naucalpan’? Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas todo sobre ‘Lady Naucalpan’, la mujer que agredió a una ciclista y la amenazó con utilizar sus influencias. Cabe mencionar que, en el desarrolló de la trifulca, ‘Lady Naucalpan’ también habría mordido a la ciclista. ¡Aquí todo lo que debes saber!