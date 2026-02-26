inklusion logo Sitio accesible
“No la escribí yo”, Rauw Alejandro rompe el silencio tras lo que generó “Rosita” entre Cazzu y Nodal

Tras la ‘tiradera’ que se desató entre Cazzu y Nodal por “Rosita”, Rauw Alejandro rompió el silencio y trató de reconciliarse con la argentina. ¡Ojo a lo que aclaró Jhayco!

Tras la polémica y la ‘tiradera’ que desató entre Cazzu y Nodal por “Rosita” de Rauw Alejandro, el cantante puertorriqueño rompió el silencio y trató de reconciliarse con la argentina. Por su parte, Jhayco también respondió en sus redes sociales a los señalamientos hacia los autores del polémico tema.

