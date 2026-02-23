Así reaccionaron las celebridades que cancelaron eventos o enviaron mensajes de apoyo tras lo ocurrido en Jalisco y otros estados

Debido a los acontecimientos de violencia ocurridos este fin de semana en Jalisco, muchos de los conciertos y presentaciones de artistas se están cancelando. Por lo que muchos de ellos han enviado mensajes en sus redes sociales disculpándose con el público y/o dirigido mensajes de apoyo y solidaridad: La Banda Línea M, Pancho Barraza, Ariadne Díaz, Christian Nodal, Eiza González, Sebastián Rulli. Aquí los detalles.