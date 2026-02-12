Así reaccionó Erika Buenfil al enterarse la presunta agresión que habría sufrido su hijo Nicolás en la infancia

El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, confesó haber vivido una presunta agresión en su infancia por parte de la persona que lo cuidaba y la actriz compartió sus sorpresivas reacciones. Este episodio no quedará en silencio, pues Nicolás preparará un libro autobiográfico donde contará su historia incluyendo momentos difíciles como el bullying. ¿Cuál es el secreto de Erika Buenfil para construir una relación de confianza con su hijo? Esto confesó la actriz.