Así reaccionó Imelda Tuñón tras el polémico video difundido donde presuntamente se autolesiona

Imelda Tuñón se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundieran imágenes polémicas en las que presuntamente se le observa autolesionándose, con la supuesta intención de culpar al fallecido Julián Figueroa. En el video se escucha a Julián advertirle que, de continuar la agresión, la denunciaría, pues presuntamente Imelda le habría quemado los ojos con acetona. Ante este nuevo escándalo, así reaccionó Imelda Tuñón en sus redes sociales. Aquí todos los detalles.